Haradinaj i referohet Kosovës si “Titanik”: Albin Kurti me vetëdije po dëshiron ta përplasë me një shkëmb të madh

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur për reagimin e Ambasadës së ShBA-ve për ndikimin e raporteve mes Kosovës dhe tyre.

Ai ka thënë se Kosova është një Titanik, dhe kryeministri Kurti po dëshiron që ta përplasë në një shkëmb, shkruan lajmi.net.

“Kosova është një Titanik, një anije e madhe, por që kryeministri Kurti me vetëdije po dëshiron ta përplasë me një shkëmb të madh, pra me Amerikën. Do të ishte tragjike për ne, sjellja e veprimet e tij janë gabim, do të varet nga ne të tjerët se a do ta lejojmë”, ka thënë Haradinaj në “Info Plus” të RTK-së.

“Paraqitja e këtillë e jashtëzakonshme e ambasadorit po vjen në kohën kur në Tiranë është sekretari Blinken. I pres po të njëjtat që i tha ambasadori, këto janë qëndrimet e sekretarit Blinken të shprehura nga përfaqësuesi më i lartë i flamurit amerikan në Kosovë, ambasadori Hovenier”, ka thënë më tutje Haradinaj. /Lajmi.net/