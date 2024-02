Haradinaj i gatshëm për koalicion me PDK-në e LDK-në

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, është shprehur në të T7 se është pro një opozite të bashkuar për ta mposhtur kryeministrin Albin Kurti në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Ai ka thënë se koalicionin e opozitës e preferon para zgjedhjeve, por shton se është i gatshëm që të shkojë pas kreut të PDK-së, Memli Krasniqi e atij të LDK-së, Lumir Abdixhiku, që ta mposhtin Kurti në zgjedhje.

“Unë jam në gjendje me shku pas këtyre dyve, me kriju një liste të përbashkët, me u përfshi në një opsion qeverisës që e kthen Kosovën në binarë. Nëse nuk bëhet kjo zgjedhje, jam në gjendje edhe pas zgjedhjeve, por kjo do të ishte situatë më e rëndë”, ka thënë Haradinaj.

Ai ka deklaruar se ata që nuk e dëshirojnë bashkimin e opozitës nuk po e dëshirojnë rrëzimin e Kurtit.

“Ata që nuk po e dëshirojnë bashkimin me mposht Kurtin po i thonë këto. Pyetja e thjesht është nëse Abdixhiku dhe Memli Krasniqi pas zgjedhjeve janë të gatshëm me punu me mua edhe me thirrin mua me bë qeverinë. Unë po ia bëj një pyetje prej kujt po fshehin me ba para zgjedhjeve sepse unë i njëjti jam si para zgjedhjeve si pas zgjedhjeve. Ku e keni problemin me bë zgjedhje”.

“Nuk po them qëunë Ramush Haradinaj jam më i mirë se Abdixhiku, Krasniqi, ose kryesia e LDK-së e PDK-së. E kush jam e dinë për popullin e Kosovës. Jam i gatshëm Ramush Haradinaj prej krejt këtyre brezave, gjeneratave me shku pas këtyre dyve për me ndrru Qeverinë”, ka thënë Haradinaj.