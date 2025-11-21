Haradinaj i drejtohet mërgimtarëve: Mos bini pre e propagandës, ta kthejmë Kosovën në normalitet
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, i është drejtuar me mesazh mërgimtarëve para zgjedhjeve që do të mbahen në fundvit më 28 dhjetor, duke theksuar rëndësinë e angazhimit për një Kosovë më të mirë.
“Pushimet e ardhshme, përveç vizitave në familjet tuaja, do ta kemi një angazhim tjetër që pretendon ta kthejë Kosovën në binarët e normalitetit,” tha Haradinaj.
Ai thekson se Kosova e ëndrrave tona duhet të jetësohet dhe se vlera e lirisë duhet të respektohet.
“Ne duam që Kosova e ëndrrave tona të jetësohet. Ne duam që vlera e lirisë të respektohet dhe të nderohen partnerët ndërkombëtarë në secilin nivel të sigurisë e të zhvillimit”, tha Harqdinaj.
Kryetari i AAK-së kritikoi politikat e lëmoshës.
“Ne s’duam lëmoshë financiare prej 100 eurosh, që ministri e kryeministri t’ia vazhdojnë pushtetin vetes për një javë apo një muaj. Ne duam angazhim institucional, që familjet tona ta ndjejnë dorën e shtetit”, shtoi ai.
Ai bëri apel për bashkëpunim dhe unitet familjar.
“Bisedoni e argumentoni mes vete, në familjet tuaja, dhe vendosni për të ardhmen. Ne kurrë s’kemi qenë të ndarë mes vete në familje. Malli për njëri-tjetrin na ka gërryer shpirtin, për ta ndërtuar sigurinë dhe jetën e begatë në familjet tona, para e pas luftës.”
Haradinaj kujtoi sakrificën për lirinë dhe rëndësinë e unitetit kombëtar:
“Pastaj, dhatë për lirinë shumë, e bashkë e gëzuam rrugëtimin e ëndrrës që për të u sakrifikua shumë. Pa njëri-tjetrin nuk e kemi familjen, nuk e nderojmë vendin dhe nuk e sigurojmë të ardhmen. Mos e lejoni asnjë propagandë që e dëmton familjen.”
“Besnik ndaj atdheut dhe kombit”, përfundoi Haradinaj.