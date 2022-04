Haradinaj i drejtohet Kurtit: Kjo Qeveri po e lufton UÇK-në dhe Amerikën

“Unë mendoj që është mirë ta rikthejmë diskutimin se kush jemi ne, kush është Republika e Kosovës, në mënyrë që ta sqarojmë politikën e jashtme. Së pari një konstatim: Ministrja e Jashtme nuk bon për politikë të jashtme. Pos këtyre dy vlerave tona [UÇK, SHBA] që janë sublime, ekziston edhe një vlerë e jashtme e cila realisht u bë shkaktare që të mbyllet një proces i gjatë historisë, e kjo vlerë e jashtme është NATO e prirur nga Amerika. Kushdo që udhëheq me Kosovën nuk guxon me dalë prej themeleve të veta. Mendoj që kjo që i ka ndodh kësaj qeverie, është e kundërta. Gjatë kohës sa VV i ka mendu si fajtor të gjithë proceset pse nuk shkojnë mirë dhe u ka lënë fajin UÇK-së, se komandantët po udhëheqin vendin, ka menduar se ka faj Ibrahim Rugova”, ka deklaruar Haradinaj.

“Është pikërisht ajo që e kanë kërku. Për fat të keq, tri vlera janë të rrënume, luftohen: Luftohet UÇK dhe nuk mbërrihet me dalë prej ksaj lufte. Po vazhdohet me qenë kundër Amerikës. Si ndodh me qenë kundër Amerikës? Është tu e harxhu kohën Qeveria Kurti. Nuk ka politikë të jashtme pa mendime të brendshme”, ka deklaruar më tej ai. /Lajmi.net/