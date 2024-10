Haradinaj hedh fotografinë kur VV-ja dhe Lista Serbe votonin njëzëri: Në vend që të koordinohen me Amerikën, këta bashkëpunojnë me terroristë serb Në media sot është publikuar një audio-incizim ku shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila dëgjohet teksa bisedon me kryekriminelin serb, Milan Radojiciq. Në këtë bisedë, Kusari-Lila dëgjohet teksa flet me Radojicq në lidhje me Projektligjin për Pagën Minimale. Ndër të tjerash aty flitej edhe për koordinim votash në mes Listës Serbe dhe…