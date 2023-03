Haradinaj: Gruaja në Aleanca ka pasur, ka dhe do ta ketë vendin meritor dhe respektin maksimal Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se gratë në këtë parti e kanë pasur dhe do ta kenë vendin meritor. “Unë personalisht dhe AAK-ja, gjithmonë kemi pasur kujdes në raport me rolin e gruas në parti, në shoqëri dhe në institucione. Përfaqësimin e gruas e konsiderojmë të domosdoshëm për të…