Haradinaj: Gjykata Speciale katërcipërisht e ka dëshmuar manipulimin

Ai ka thënë se nuk është mirë me qenë dëshmitarë pranë asaj gjykate.

Haradinaj ka thënë se dua ti besoj deklaratës së Ismet Tares, të cilën e ka dhënë nën betim.

“Unë po du me i besu deklaratës së tij nën betim edhe aty duhet me i besu na… Ky ka deklaru këto gjana nën betim dhe ajo gjykatë, përderisa Ismet Tara kthehet në rregull dhe nuk dënohet për shpifje… unë mendoj se ata katërcipërisht e kanë dëshmu manipulimin që kanë dashtë me ia ba këtij e që pahiri si ka dhezë e dikujt tjetër ka mujt mi dhezë. Kështu që jam shumë i sigurt që u kanë një manipulim shumë i keq që në fakt vetëm po e dëshmon se kjo gjykatë prej fillimit ka nis me manipulime, me shpifje, me joshje, ryshfet për me mbërri te një cak politik, kriminal. Për mu që të bëhet kjo në shekullin XXI këto gjana…, unë mendoj se kjo është përtej dhunës psikologjike”, ka thënë ai.

Tutje Haradinaj ka thënë se kushdo koftë që jep dëshmi nën betim dhe dëshmon atë, ata[prokuroria] e pranon fajin e vet.