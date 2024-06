Haradinaj: Ecja përpara e Kosovës do të realizohet nga njerëzit që bashkuan pushkët në luftën çlirimtare bashkë me Amerikën Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka thënë se ecja përpara e Kosovës do të realizohet nga njerëzit falënderues, që respektojnë dhe qëndrojnë krahas atyre që bashkuan pushkët me ne në Luftën Çlirimtare, Amerikën dhe mbarë botën demokratike. Kështu ka thënë Haradinaj në mbyllje të Javës së Dëshmorëve të Hasit. “Hasi…