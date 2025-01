​Haradinaj: Duhet t’iu kthehemi marrëdhënieve bilaterale me administratën Trump Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj tha se Kosova duhet “t’i kthehet marrëdhënieve bilaterale me administratën Trump”. “Nuk guxojmë të humbim kohë, besoj shumë që do të ishte lajm I keq nëse nuk do ta ndërronim qeverinë Kurti, për shkak se dështoi të punojë me administratën Biden. Duhet t’i kthehemi marrëdhënieve bilaterale…