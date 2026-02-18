Haradinaj: Duhet të jesh ”i çmendur” për t’i dënuar krerët e UÇK-së

Ish-kryetari i OVL-UÇK, Nasim Haradinaj, shprehu bindjen e tij se procesi gjyqësor në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së do të përfundojë me lirimin e tyre, duke vlerësuar se nuk ka prova të mjaftueshme për të kërkuar dënim. “Denimi nuk ka me ndodh, sepse duhet të jesh i çmendur që të dënosh katër gjeneralë, të dënosh…

Lajme

18/02/2026 23:40

Ish-kryetari i OVL-UÇK, Nasim Haradinaj, shprehu bindjen e tij se procesi gjyqësor në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së do të përfundojë me lirimin e tyre, duke vlerësuar se nuk ka prova të mjaftueshme për të kërkuar dënim.

“Denimi nuk ka me ndodh, sepse duhet të jesh i çmendur që të dënosh katër gjeneralë, të dënosh Bill Clintonin dhe vendet prej nga ata vijnë. Duhet të jesh trup i çmendur, sepse nuk ka prova. Unë jam i bindur se ky proces do të përfundojë me lirimin e ish-krerëve të UÇK-së,” tha Haradinaj.

Ai shtoi se pretendimet e Prokurorisë për dënim maksimal janë të pabazuara dhe nuk mund të qëndrojnë përballë realitetit dhe provave të paraqitura.

