Haradinaj: Duda Balje dhe Veton Berisha kanë shprehur gatishmëri për bashkëpunim Dy muaj pas zgjedhjeve, Kosova ende nuk arriti as përfundimin e konstituimit të Kuvendit. Me mungesë votash, partia me më së shumti deputetë nuk po arrin ta marr as postin e të krye kuvendares. Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj bëri të ditur se dy deputetë nga pakicat jo shumicë, Duda Balje e Veton Berisha veçse…