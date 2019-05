Haradinaj dhe gjenerali Boyd bëjnë homazhe tek varrezat e Arben e Luan Qerimajt

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, së bashku me zëvendëskomandantin e KFOR-it, Gjeneralin amerikan John Boyd, sot në Gllogjan kanë bërë homazhe në përvjetorin e rënies së Heronjve të Kosovës, Arben e Luan Qerimaj.

Haradinaj ka thënë se me nderimet më të larta kujton edhe bashkëluftëtarët e tyre të rënë po në këtë ditë, Rexhep Tafa, Bislim Alijaj dhe Haki Krasniqi.

Postimi i plotë:

Së bashku me zëvendëskomandatin e KFOR-it, Gjeneralin amerikan John Boyd, sot në Gllogjan homazhe në përvjetorin e rënies së Heronjve të Kosovës, Arben e Luan Qerimaj. Me nderimet më të larta kujtojmë sot edhe bashkëluftëtarët e tyre të rënë po në këtë ditë, Rexhep Tafa, Bislim Alijaj dhe Haki Krasniqi. Luftës sonë për liri e dinjitet këta djem trima ia shtuan pushkët e tyre për të rënë në mbrojtje të së drejtës sonë. Heroizmi i tyre do të na shërbejë përherë si burim për fuqizimin e shtetit të Kosovës. Lavdi e përjetshme! /Lajmi.net/