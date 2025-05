Haradinaj deklarohet pas takimit me Osmanin: Diskutuam për ta gjetur kandidatin e përshtatshëm për kryeparlamentar Ka përfunduar takimi i liderëve të partive politike me presidenten Vjosa Osmani. Me t’u kryer ky takim, kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka folur për media. Ai para mediave u prononcua shkurt duke thënë se brenda presidencës u diskutua për të gjetur një kandidat të përshtatshëm për kryeparlamentar e që merr besimin e shumicës. “E…