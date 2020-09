Haradinaj bisedon me homologun e saj grek, s’përmendet njohja e Kosovës

Me anë të një postimi në Twitter, Haradinaj ka thënë se me Dendias ka biseduar për thellimin e dialogut politik mes Kosovës dhe Serbisë si dhe mbi pritshmëritë nga negociatat me Serbinë, shkruan lajmi.net.

Po ashtu, temë diskutimi e këtij takimi ishte edhe agjenda për liberalizimin e vizave.

Haradinaj ndërkaq nuk ka njoftuar se a ka kërkuar nga homologu i saj grek që shteti helen ta shqyrtojë njohjen e pavarësisë së Kosovës, pasë parasysh që Greqia është ndër pesë vendet e BE-së që ende s’e ka bërë një gjë të tillë.

“Në takim virtual me ministrin e Jashtëm grek, Nikos Dendias diskutuam modalitetet e thellimit të dialogut praktik politik mes Kosovës e Greqisë, pritshmëritë nga dialogu Kosovë-Serbi. Po ashtu shpreha falënderimin për përkrahjen e agjendës së liberalizimit të vizave. Vazhdimi i përkrahjes për Ballkanin Përendimor është çelësi i përspektivës evropiane”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/

In a VTC w/ 🇬🇷MFA @NikosDendias discussed modalities to deepen the practical dialogue btw #Kosovo & #Greece, expectations from #Kosovo – #Serbia talks & also expressed gratitude for 🇬🇷’s support to 🇽🇰#visalib agenda.

Cont.🇬🇷support for #WesternBalkans’ EU perspective is key. pic.twitter.com/82zEhF7aJS

— Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) September 23, 2020