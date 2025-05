Haradinaj: Beteja me Gjykatën Speciale nuk përfundon me verdiktet e tyre politike Ish-ushtari i UÇK-së dhe ish-anëtari i OVL-UÇK-së, Nasim Haradinaj, ka qëndruar gjatë kësaj jave në Strasburg të Francës ku edhe është ankuar në Gjykatën për të Drejtat e Njeriut për Dhomat e Specializuara të Hagës. Haradinaj ka thënë se beteja me Gjykatën Speciale s’përfundon me ato që i ka quajtur “verdikte politike” dhe se padrejtësitë…