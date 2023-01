Haradinaj: Asociacioni është obligim i marrë dhe duhet të zbatohet në përputhje me Kushtetutën Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka thënë se diskutimet për Asociacionin kanë synim heqjen e pengesave drejt marrëveshjes së madhe me Serbinë për njohje të ndërsjellë. Në një postim në Facebook, Haradinaj ka thënë se Asociacioni është obligim i marrë që duhet të zbatohet në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, shkruan lajmi.net. “Prandaj të gjithë…