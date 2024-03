Haradinaj: Arsimi nuk është prioritet i kësaj qeverie

Ish-kryeministri, Ramush Haradinaj, në një postim në “Facebook”, ka folur për problemet e arsimit në vend.

Ai ka thënë se arsimi është duke degraduar pasi që arsimi nuk është prioritet për këtë qeveri.

Sipas tij qeveria nuk është duke bërë punë sa duhet sa i përket arsimit.

Ndërsa këtë kritikë ai e tha në tryezën e dytë për arsim, e organizuar në bashkëpunim me Forumin Intelektual Evropa 2030.

Postimi i plotë:

Sallat mësimore, amfiteatrot e laboratorët janë fabrikat më të rëndësishme për një shtet. Me Arsimin nuk bëhet pazar sepse është përcaktues për të ardhmen e vendit.

Fatkeqësisht Arsimi nuk është prioritet i kësaj qeverie. Problemet janë shtuar dhe janë alarmante. Ndikimi i dëmshëm politik, mungesa e investimeve kapitale, mungesa e fondeve për hulumtime shkencore, pagat e ulëta si dhe kushtet e dobëta infrastrukturore dhe lufta e hapur ndaj sindikatave dhe mësimdhënësve, kanë sjellur këtë sektor buzë kolapsit.

Në tryezën e dytë për Arsimin, kësaj radhe organizuar në bashkëpunim me Forumin Intelektual Evropa 2030, gjatë diskutimit me panelistët, profesionistë të fushave të ndryshme me kontribut të shquar në sektorin e Arsimit, u ngrit shqetësimi për degradimin e skajshëm që kjo qeveri i ka sjellur Arsimit.

Bashkëpunimi ynë politik me Forumin E30 dhe sindikatat e Arsimit, ka nisur të japë rezultatet e para, që do të kulmojnë me një plan të përbashkët për ta rikthyer dinjitetin e mësimdhënësve dhe ndryshimin pozitiv të gjendjes arsimore në vend. /Lajmi.net/