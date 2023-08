Haradinaj: Albin Kurti është shoqëruar me vajzën e ministrit të Sllobodan Millosheviqit Ish-kryeministri Ramush Haradinaj në një intervistë në emisionin Mejdan në lajmi.net ka folur edhe për kryeministrin aktual Albin Kurti. Ai tha se para disa dekadave Kurti shoqërohej me fëmijë të politikavëve serb. “Jeta private e Kurtit është shume e dyshimtë, është shoqëru me serbë, veçmas me fëmijë të zyrtarëve të lartë serbë”, tha ai. E…