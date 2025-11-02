Haradinaj: Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, u mbuluan me lavdi të përjetshme

Sot mbushen 36 vjet nga rënia e dy dëshmorëve të kombit Fahri Fazliu dhe Afrim Zhitia. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se heronjtë e kombit, Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, u mbuluan me lavdi të përjetshme 36 vjet më parë,  duke e mbrojtur me guxim të palëkundur idealin për lirinë e…

Lajme

02/11/2025 11:40

Sot mbushen 36 vjet nga rënia e dy dëshmorëve të kombit Fahri Fazliu dhe Afrim Zhitia.

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se heronjtë e kombit, Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, u mbuluan me lavdi të përjetshme 36 vjet më parë,  duke e mbrojtur me guxim të palëkundur idealin për lirinë e atdheut.

” Me veprën e tyre motivuan brezat që në fundshekullin e kaluar t’i japin fund robërisë përmes luftës sonë çlirimtare.Vepra e tyre qëndron e përjetësuar në thelbin e lirisë dhe shtetit të Kosovës. Lavdi e përjetshme!”, shkroi Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

November 2, 2025

Këmbësori goditet nga vetura në Prishtinë

November 2, 2025

Ligji për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor tash e 10 muaj në...

November 2, 2025

Shqipëria në zi kombëtare – Fatos Nano i jepet lamtumira e fundit

Lajme të fundit

Këmbësori goditet nga vetura në Prishtinë

Ligji për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor tash e...

Shqipëria në zi kombëtare – Fatos Nano i jepet lamtumira e fundit

Rama në lamtumirën për Nanon: Sa të paskan dashur mor burrë i dheut