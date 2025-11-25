Haradinaj: AAK-ja jo vetëm që e kalon pragun, por do jetë pjesë e Qeverisë
Ish-deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, ka deklaruar se subjekti i tij politik është përballur vazhdimisht me sfida të mëdha dhe ka arritur t’i tejkalojë ato në momente vendimtare për vendin.
Në Debat Plus, Haradinaj tha se AAK-ja jo vetëm që do ta kalojë lehtësisht pragun zgjedhor në zgjedhjet e 28 dhjetorit, por pritet të jetë edhe pjesë e qeverisë së ardhshme.
“Kjo historia e pragut. A e kalon AAK-ja ka kaluar shumë raste. Edhe një kohë kanë menduar që vetë fillimi i luftës e çlirimi i vendit është prag i kapërcushëm, por kemi dëshmuar që mund ta kapërcejmë. Pastaj, kemi kaluar pragun e krijimit të ushtrisë. Kemi kaluar pragun e taksës 100 për qind për Serbinë. Kemi kaluar pragun kur e kemi nacionalizuar Trepçën, pothuajse i kemi kthyer aksion 100 për qind.
Kemi kaluar shumë pragje. Edhe kësaj radhe Aleanca si kurrë më parë, shumë fuqishëm dot ë jetë pjesë e Kuvendit. Dhe mendoj që nuk do të ketë ekzekutiv pa Aleancën pas këtyre zgjedhjeve”, ka thënë Haradinaj.