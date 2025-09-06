Haradinaj: 26 vjet të Policisë së Kosovës, institucion shembull për vendin dhe rajonin

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar 26 vjetorin e themelimit të Policisë së Kosovës, duke e vlerësuar këtë institucion si një nga arritjet më të mëdha të shtetit. “Policia e Kosovës është një nga arritjet më të mëdha të shtetit tonë, institucion ky që konsiderohet model edhe për vendet e…

Lajme

06/09/2025 10:22

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar 26 vjetorin e themelimit të Policisë së Kosovës, duke e vlerësuar këtë institucion si një nga arritjet më të mëdha të shtetit.

“Policia e Kosovës është një nga arritjet më të mëdha të shtetit tonë, institucion ky që konsiderohet model edhe për vendet e rajonit,” ka shkruar Haradinaj.

Ai theksoi se në këto vite, policët e Kosovës kanë dëshmuar përkushtim dhe guxim në shërbim të qytetarëve dhe rendit publik, duke shtuar se shteti ka për obligim t’u ofrojë kushte dinjitoze, në përputhje me misionin e rëndë dhe fisnik që mbajnë.

“Mirënjohje për gjithë pjesëtarët e Policisë për shërbimin ndaj Atdheut. Me respekt e nder të veçantë i kujtojmë ata që ranë në krye të detyrës,” ka shkruar më tej Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

September 6, 2025

Aktakuzë ndaj katër shtetasve të huaj për shpëlarje parash dhe keqpërdorim...

Lajme të fundit

Aktakuzë ndaj katër shtetasve të huaj për shpëlarje...

“Shembull në fushë” – Sunderlandi me fjalë të...

Uran Ismaili prezanton planin për rrugë më të sigurta në Prishtinë

Asociacioni i Komunave kërkon shtyrjen e afatit për...