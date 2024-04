Hapi në PE pro heqjes së vizave për serbët e Kosovës me pasaporta ‘kordinacija”, reagon Qeveria: Precedent i rrezikshëm

Komisioni për Liri Qytetare dhe Punë të Brendshme i Parlamentit Evropian miratoi të martën raportin për liberalizimin e vizave për bartësit e pasaportave të Serbisë që jetojnë në territorin e Kosovës.

Ndaj këtij vendimi ka reaguar Klisman Kadiu, këshilltar për media i zv/kryeministrit Besnik Bislimi.

Kadiu tha se qytetarët e komunitetit serb çdo ditë janë duke u pajisur me dokumentacione të Kosovës. Që kjo iu ndihmon që të udhëtojnë lirshëm drejt vendeve të Evropës.

“Qytetarët tanë nga komuniteti serb nuk janë të izoluar e as komuniteti i vetëm që nuk mund të udhëtojë drejt Evropës. Qytetarët tanë nga komuniteti serb, po vazhdojnë të pajisen me dokumenta të shtetit tonë dhe të ketë interesim të lartë, e ne vazhdojmë t’i bëjmë thirrje qytetarëve që të pajisen me to, në mënyrë që ta shfrytëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë pas arritjes së liberalizimit të vizave për shtetin tonë. Ne vijojmë të qëndrojmë në gatishmëri e me kapacitete të plota për të përmbushur kërkesat e tyre.”

Ai ndër të tjera ka thënë se pasaportat e lëshuara nga Serbia janë ilegale dhe shkelin sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit.

“Ritheksojmë se pasaportat ilegale të lëshuara nga Serbia shkelin sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, andaj dhe nuk mund të njihen apo të jenë dokument i vlefshëm udhëtimi.”

Kadiu më tej thotë se ky qëndrim rrezikon të krijojë precedent të rrezikshëm, duke ndërlidhur rastet e ngjashme të Ukrainës dhe Gjeorgjisë për njohjen e dokumenteve ruse, që nga BE-ja nuk u pranua dhe u dënua.

“Ky qëndrim rrezikon të krijojë një precedent të rrezikshëm, kur vetëm para më shumë se një viti, një tentativë e njëjtë për njohjen e dokumenteve ruse të udhëtimit të lëshuara në Ukrainë dhe Gjeorgji, u dënua dhe nuk u pranua nga vetë institucionet e BE-së.

Shtyrja para e këtij propozimi, ka impakt negativ në integrimin e komunitetit serb në Kosovë, por edhe në procesin e dialogut.

Që prej momentit kur është inicuar ky propozim nga Komisioni Evropian, i kemi informuar vazhdimisht të gjitha institucionet e BE-së për pasojat dhe efektet negative të një vendimi të tillë.”