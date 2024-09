Hapet zyrtarisht konkursi për t’u bërë pjesë e FSK-së, Maqedonci thotë se do të pranohen 300 të rinj Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka njoftuar se konkursi për t’u bërë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës është hapur sot zyrtarisht. Maqedonci tha se ushtria jonë do të pranoj 300 të rinj, që do të mbrojnë Republikën nën emblemën e shqiponjës sypatrembur. Konkursi është i hapur nga sot deri më 10 tetor 2024.…