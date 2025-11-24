Hapet televotimi për Labinot Rexhën për t’u futur në Big Brother VIP Kosova

Në Big Brother VIP Kosova është hapur televotimi për këngëtarin Labinot Rexha, i cili pritet të jetë një nga emrat më të komentuar nëse i bashkohet shtëpisë më të famshme në vend. Publiku ka mundësinë të vendosë nëse dëshiron ta shohë Labin pjesë të lojës, duke votuar për hyrjen ose jo të tij në spektakël.…

ShowBiz

24/11/2025 22:47

Në Big Brother VIP Kosova është hapur televotimi për këngëtarin Labinot Rexha, i cili pritet të jetë një nga emrat më të komentuar nëse i bashkohet shtëpisë më të famshme në vend.

Publiku ka mundësinë të vendosë nëse dëshiron ta shohë Labin pjesë të lojës, duke votuar për hyrjen ose jo të tij në spektakël.

Aktualisht, Rexha ndodhet në një dhomë të veçantë brenda shtëpisë së Big Brother VIP, duke pritur verdiktin e publikut.

Ky format i veçantë i hyrjes ka krijuar dinamizëm dhe kureshtje të madhe te shikuesit.

Fansat e tij janë mobilizuar tashmë, duke shprehur mbështetje dhe dëshirën për ta parë Labin si banor të plotë të edicionit.

Nëse televotimi e favorizon, hyrja e Rexhës pritet të sjellë energji të reja dhe zhvillime interesante brenda shtëpisë.

Mbetet për t’u parë reagimi i banorëve dhe dinamika që do të krijohet në momentin kur Rexha të marrë përgjigjen nga publiku.

Artikuj të ngjashëm

November 24, 2025

“Jam krenar me ty” – Babai i Elijonës shfaqet me mesazh për të bijën

November 24, 2025

“Për hir të fëmijës bëni gjithçka”, Leonora Jakupi shpërthen në lot...

November 24, 2025

Humbi nënën dhe motrën në aksident – historia e dhimbshme e...

November 24, 2025

Kjo është banorja e BBVK që do të dërgohet në Grande Fratello

November 24, 2025

Reagimi i banorëve kur Shkurta Haxhiu rikthehet sërish në Big Brother

Lajme të fundit

“Jam krenar me ty” – Babai i Elijonës shfaqet me mesazh për të bijën

Hasani: Kurti me 48 deputetë s’bëri qeveri, kurse Thaçi e bëri me 32

“Për hir të fëmijës bëni gjithçka”, Leonora Jakupi...

Maqedonci: Siguria e Shqipërisë dhe Kosovës është e përbashkët