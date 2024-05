​Hapet rruga Dobrunë-Blinisht, Has, në kufirin Kosovë-Shqipëri Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Edi Rama ka bërë me dije se është hapur rruga Dobrunë-Blinisht, Has, në kufirin Kosovë-Shqipëri. Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se kjo rrugë është hapur fal angazhimit të përbashkët të dy qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës. “Një angazhim i marrë gjatë mbledhjes së përbashkët mes Qeverisë Shqiptare dhe Qeverisë së…