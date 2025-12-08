Hapet një televotim për banorin më pak të preferuar në Big Brother
Në spektaklin e radhës të Big Brother VIP Kosova pritet të hapet një televotim i ri, ku publiku do të vendosë se cili prej banorëve është më pak i preferuar.
Ky televotim nuk do të zgjasë shumë, duke e bërë votimin edhe më intensiv dhe vendimtar.
Gjatë javëve të kaluara, e më pak e preferuara nga publiku rezultoi të ishte Hygerta Sako.
Tani, pritet të shihet nëse situata do të përsëritet apo nëse një tjetër banor do të marrë më pak vota.
Spektakli po hyn në një fazë të re tensioni, ku çdo votë e publikut mund të ndryshojë dinamika brenda shtëpisë.
Banorët janë më të ekspozuar se kurrë ndaj mendimit të publikut, dhe televotimi i shkurtër pritet të sjellë zhvillime të papritura.