​Hapet Java e Krenarisë, Kurti: Fatkeqësisht komuniteti LGBT përballet me diskriminim Me pjesëmarrje institucionale dhe diplomatike, u hap sot zyrtarisht Java e Krenarisë 2025 në Kosovë, e cila do të zgjasë deri më 14 qershor. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, theksoi rëndësinë e Javës së Krenarisë si një ngjarje e domosdoshme për forcimin e lirisë dhe barazisë për të gjithë qytetarët, pavarësisht orientimit seksual. Ai u…