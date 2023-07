Hapet Festivali Olimpik Evropian për të Rinj Me ceremoninë e organizuar në stadiumin e Mariborit të Sllovenisë, është hapur edhe zyrtarisht Festivali Olimpik Evropian për të Rinj EYOF Maribor 2023 Në parakalimin e ekipit kosovar, flamurin e bartën, xhudistja Laurina Gashi dhe notari, Arion Budima. Festivali do të zgjatë deri më 29 korrik, ndërsa pjesëmarrëse janë 48 shtete me mbi tre mijë…