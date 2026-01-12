Hapet aplikimi për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në Mitrovicë
Komuna e Mitrovicës, ka njoftuar se sot hapt procesi i aplikimit për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet, në ekonomi familjare dhe biznese.
Sipas këtij njoftimi, të gjithë qytetarët e prekur nga vërshimet ftohen që të paraqesin kërkesën e tyre pranë Zyrës Pritëse (Qendra për Shërbime të Qytetarëve) në Komunën e Mitrovicës.
“Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
- Formulari i aplikimit (merret në zyrën pritëse të Komunës);
- Të dhënat personale të aplikuesit (emri, mbiemri, numri personal, adresa dhe numri kontaktues);
- Kopje e letërnjoftimit;
- Numri i anëtarëve të familjes;
- Adresa dhe numri i shtëpisë/objektit;
- Fotografi që dëshmojnë gjendjen reale të dëmeve, të realizuara në vendin e dëmtuar;
- Konfirmimi bankar (llogaria bankare në emër të aplikuesit);
- Çdo dokument shtesë që vërteton pronësinë ose dëmin e pësuar”, ka njoftuar Komuna e Mitrovicës.
Afati për t’i dorëzuar këto kërkesa, përfundon më 26 janar 2026. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: