Hap fals i Chelsea në garën për top katërshe, luan baras me Burnley

Chelsea ka dëshpëruar tifozët në ‘Stamford Bridge’ duke dështuar të marrë tri pikë nga përballja me Burnley.

Në një ndeshje shumë interesante, e cila u vendos në 45 minutat e para, lojtarët e Maurizio Sarri lëshuan një mundësi të mirë për të parakaluar skuadrën e Tottenham.

Chelsea dhe Burnley luajtën baras me rezultatin 2:2, në ndeshjen që ishte e vlefshme për xhiron e 35-të në Premierligë.

Rezultati në këtë takim u zhbllokua në minutën e 8’, kur Jeff Hendrick realizoi për skuadrën mysafire, shkruan lajmi.net.

Përgjigja e Chelsea ishte e shpejtë, kur me anë të N’Golo Kante arritën që të barazojnë pas vetëm 4 minutave.

Këtë valë të golave e vazhdoi Higuain, i cili dy minuta pas Kante realizoi edhe golin e dytë të Chelsea, për epërsinë e parë të vendasve.

Rezultati përfundimtar u vendos qysh në minutën e 24’, kur Ashley Barnes realizoi për 2:2, duke i mohuar tri pikët ‘bluve’ të Londrës.

Me këtë barazim, skuadra e Chelsea mban pozitën e katërt në tabelë, me 67 pikë, aq sa ka edhe Tottenham në vendin e tretë me një ndeshje më pak. /Lajmi.net/