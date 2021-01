Hansi Flick konfirmon dy raste pozitive në skuadrën e tij

Fati i mirë që e ka përcjellë këtë sezon skuadrën e Hansi Flick me shumë pak raste pozitive duket se ka mbaruar, pasi se fundmi kanë rezultuar pozitivë dy lojtarët Martinez dhe Goretzka, shkruan lajmi.net.

Bayern Munich do të luajë ndeshjen e saj të ardhshme nesër me fillim nga ora 15:30 ndaj Hoffienheim.

Flick në këtë ndeshje do të jetë edhe pa Kouassi, Tillman dhe Tolisso, të cilët janë lënduar./Lajmi.net/

Hansi Flick confirms: Javi Martínez and Leon Goretzka are positive on COVID-19 and will miss the match

— Christian Falk (@cfbayern) January 29, 2021