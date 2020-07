Hani më pak karbohidrate për të jetuar më gjatë

Hulumtimi me më shumë se 135 mijë njerëz në pesë kontinente ka treguar se një dietë e cila përfshin një konsum të moderuar të yndyrës dhe frutave dhe perimeve, dhe shmangien e karbohidrateve të larta, shoqërohet me rrezik më të ulët të vdekjes.

Për të qenë specifik në lidhje me të moderuar, rreziku më i ulët i vdekjes ishte tek ata njerëz që konsumojnë tre deri në katër shërbime fruta, perime dhe bishtajore në ditë, transmeton lajmi.net.

Po ashtu, në kundërshtim me besimin popullor, konsumimi i një sasie më të lartë të yndyrës (rreth 35 për qind e energjisë) shoqërohet me një rrezik më të ulët të vdekjes në krahasim me marrjet më të ulëta.

Sidoqoftë, një dietë e lartë me karbohidrate (me më shumë se 60 për qind të energjisë) është e lidhur me vdekshmërinë më të lartë, edhe pse jo me rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.

Hulumtimi për yndyrnat dietike zbuloi se ato nuk shoqërohen me sëmundje të mëdha kardiovaskulare, por konsumi më i lartë i yndyrave u shoqërua me vdekshmëri më të ulët: kjo u pa për të gjitha llojet kryesore të yndyrnave (yndyrnat e ngopura, yndyrnat e pangopura dhe yndyrnat mono të pangopura), me yndyrna të ngopura shoqërohen me rrezik më të ulët në goditje.

Yndyra totale dhe llojet individuale të yndyrës nuk shoqëroheshin me rrezikun e sulmeve në zemër ose vdekjen për shkak të sëmundjes kardiovaskulare, shkruan natural solutions mag. Studiuesit tregojnë se, përderisa kjo mund të duket befasuese për disa, këto rezultate të reja janë në përputhje me disa studime vëzhguese dhe gjykime të kontrolluara të randomizuara të kryera në vendet perëndimore gjatë dy dekadave të fundit.

Studimi i madh i ri, kur shihet në kontekstin e shumicës së studimeve të mëparshme, vë në dyshim besimet konvencionale për yndyrnat dietike dhe rezultatet klinike, thotë Mahshid Dehghan, autori kryesor për studimin dhe një hetues në PHRI.

Studimi zbuloi se konsumimi aktual i frutave, perimeve dhe bishtajore globalisht është midis tre deri në katër servirje në ditë, por shumica e udhëzimeve dietike rekomandojnë një minimum prej pesë servirjesh ditore.

Duke pasur parasysh që frutat dhe perimet janë relativisht të shtrenjta në shumicën e vendeve me të ardhura të mesme dhe me të ardhura të ulëta, ky nivel i konsumit është i papërballueshëm për shumicën e njerëzve në shumë rajone të botës si Azia Jugore, Kina, Azia Juglindore dhe Afrika, ku nivelet e konsumi i tyre është shumë më i ulët se në vendet perëndimore.

Hulumtimet e mëparshme kanë treguar që ngrënia e frutave, perimeve dhe bishtajoreve zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe vdekjeve, por shumica e studimeve janë kryer kryesisht në Amerikën e Veriut dhe Evropë me disa nga pjesë të tjera të botës. /Lajmi.net/