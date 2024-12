Hamza zotohet: Pensionet e moshës do të rriten për 70% Bedri Hamza, kandidati për kryeministër i PDK-së, ka bërë të ditur se nëse ai do jetë në pushtet do t’i rrisë pensionet e moshës për 70 për qind. Në një postim në Facebook, ai ka thënë se pensionet kontributdhënëse do të rriten dhe përshkallëzohen sipas viteve të përvojës së punës. “Duke e rritur…