Hamza viziton në spital minatorët e lënduar të Trepçës: Do të jemi afër tyre 12 minatorë janë lënduar sot në minierën Stan Tërg si pasojë e shpërthimit të një cisterne me acid. Të lënduarit i ka vizituar në spital kryetari i komunës së Mitrovicës, Bedri Hamza dhe i ka uruar shërim të shpejtë. “Ne do të jemi afër tyre dhe instuticionet komunale janë në gatishmëri për ndihmë!”, ka shkruar…