Hamza vizitën e parë si Kryetar i PDK-së ia bën Agim Aliut: Ferizaj ka ndryshuar dukshëm falë punës së tij

Lajme

21/11/2025 13:42

Kryetari i sapozgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës ka nisur vizitat tek bashkëpartiakët e tij.

Ai këto vizita i nisi me fillim nga Ferizaj, ku takoi Agim Aliun.

Agim Aliu është kryetar i Ferizajt për disa mandate dhe në këto zgjedhje arriti që të korrte një fitore tejet të madhe.

Hamza tha se Ferizaj ka ndryshuar dukshëm falë punës së Aliut, transmeton lajmi.net.

“Jemi bashkë në këtë rrugëtim të ri për një të ardhme më të mirë për Kosovën.”./Lajmi.net/

