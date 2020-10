Hamza: Të bëhet riformatizimi i Qeverisë ose të shkojmë në zgjedhje

“Koalicioni i ardhshëm kur të bëhet duhet ti ketë të paktën 80 vota, përndryshe çdo numër tjetër do ta dërgonte vendin në zgjedhje prapë për shkak të zgjedhjes së presidentit”, tha Hamza në Kanal10.

Hamza po ashtu tha se ose duhet bërë riformatizimi i qeverisë, ose të shkojë vendi në zgjedhje, duke mos përjashtuar hyrjen e PDK-së në Qeveri.

Më tej Hamza ka thënë se qëndrimi i PDK-së në opozitë, iu ka shërbyer që te reflektojnë.

“Në momentin që i kemi humb zgjedhjet, i kemi pranu ato. Humbja në zgjedhje dhe qëndrimi në opozitë na ka shërby që t’i përmirësojmë gabimet dhe të reflektojmë ne si parti” ka thënë Hamza.

“Nuk e kemi pengu madje as procesin për formimin e koalicionit dhe qeverisë”, ka shtuar më tutje Hamza.

I pyetur nëse do PDK do të hyjë në koalicion me ndonjë parti në zgjedhjet e ardhshme, Hamza ka thënë se PDK nuk ka vija të kuqe me asnjë parti.

Ndryshe, zyrtarë të Partisë Demokratike e Kosovës, deri tani kanë mohuar mundësinë e hyrjes Së partisë së tyre në Qeverinë Hoti, duke thënë se brenda këtij subjekti politik deri më tani, nuk është diskutuar kjo temë, në asnjë nivel vendimmarrës të partisë.