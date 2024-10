Hamza takon qytetarët në Vushtrri:Kosova është shtëpia jonë e përbashkët dhe me përkushtim e punë do ta bëjmë më të mirë Kandidati për kryemnistër nga radhët e PDK-së,Bedri Hamza,ka mbajtur një takim tubues me mësimdhënës, ndërmarrës, studentë e njerëz të artit e kulturës në Vushtrri. Takimi u mbajtë në kalanë e këtij qyteti ku Hamza foli për problemet që po hasin qytetarët e Kosovës ‘’Beteja jonë është me problemet e qytetarëve, të cilët meritojnë mirëqenie më…