Hamza takoi Lladrovcin: PDK-ja në Drenas është e bashkuar, e organizuar dhe e gatshme për fitore
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka takuar kryetarin e Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovcin. Ai përmes një postimi në Facebook, ka thënë se kanë biseduar rreth mobilizimit të plotë për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe angazhimit për ta maksimizuar votën e qytetarëve në Drenas. “Ky proces kërkon bashkëpunim të ngushtë, koordinim të vazhdueshëm dhe përgjegjësi…
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka takuar kryetarin e Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovcin.
Ai përmes një postimi në Facebook, ka thënë se kanë biseduar rreth mobilizimit të plotë për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe angazhimit për ta maksimizuar votën e qytetarëve në Drenas.
“Ky proces kërkon bashkëpunim të ngushtë, koordinim të vazhdueshëm dhe përgjegjësi nga secili prej nesh. PDK-ja në Drenas është e bashkuar, e organizuar dhe e gatshme për fitore!”, ka shkruar Hamza. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i tij: