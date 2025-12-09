Hamza takoi Lladrovcin: PDK-ja në Drenas është e bashkuar, e organizuar dhe e gatshme për fitore

09/12/2025 17:12

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka takuar kryetarin e Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovcin.

Ai përmes një postimi në Facebook, ka thënë se kanë biseduar rreth mobilizimit të plotë për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe angazhimit për ta maksimizuar votën e qytetarëve në Drenas.

“Ky proces kërkon bashkëpunim të ngushtë, koordinim të vazhdueshëm dhe përgjegjësi nga secili prej nesh. PDK-ja në Drenas është e bashkuar, e organizuar dhe e gatshme për fitore!”, ka shkruar Hamza. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i tij:

