Hamza takohet me Vakalin, diskutohen marrëdhëniet Kosovë-Greqi

16/01/2026 11:43

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, zhvilloi sot një takim me Shefen e Zyrës Ndërlidhëse të Greqisë në Kosovë, Heleni Vakali, ku u trajtuan tema të rëndësishme si zhvillimet e fundit politike, bashkëpunimi dypalësh dhe proceset me interes të përbashkët.

Gjatë takimit, Hamza vlerësoi kontributin e Zyrës Ndërlidhëse në forcimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Greqisë dhe nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit konstruktiv ndërmjet dy vendeve, transmeton lajmi.net.

Ai gjithashtu ritheksoi angazhimin e PDK-së për stabilitetin politik, promovimin e dialogut konstruktiv dhe avancimin e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, duke theksuar se këto janë prioritete kryesore për partinë në këtë periudhë.

Njoftimi i plotë nga PDK: 

