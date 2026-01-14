Hamza takohet me Sorensen: PDK mbetet e përkushtuar për bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë

14/01/2026 12:15

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza ka njoftuar se ka pritur në takim të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen.

Hamza tha se diskutuan për nevojën e konstituimit të institucioneve të reja, rëndësinë e rikthimit të Kosovës në agjendën evropiane, transmeton lajmi.net.

“PDK mbetet e përkushtuar për bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë në shërbim të paqes dhe stabilitet rajonal”./Lajmi.net/

