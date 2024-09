Hamza takohet me ambasadorin francez, flasin për rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit në çështjet me interes dypalësh Kryetari i Mitrovicës dhe njëherësh kandidati për kryeministër të Kosovës, Bedri Hamza, ka zhvilluar sot takim me ambasadorin e Francës Olivier Guérot. Hamza përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka thënë se me ambasadorin Guérot kanë diskutuar për nevojën e rritjes së bashkëpunimit dhe koordinimit në çështjet me interes dypalësh, por edhe në…