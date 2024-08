Hamza: Shëndetësinë do ta transformojmë në nivel vendi siç e bëmë në Mitrovicë me 180% rritje të investimeve Kandidati i PDK-së për kryeministër dhe kryetari aktual i Mitrovicës, Bedri Hamza, tha se duke u bazuar në gjendjen dhe nevojat, shëndetësia ka qenë një prej prioriteteve në udhëheqjen e tij në nivel lokal dhe se po këtë prioritet shëndetësia do ta ketë edhe në nivel vendi nëse vjen në pushtet. “Nëse e krahasojmë fundin…