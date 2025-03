Hamza rikonfirmon: Më e mundshme qeveria nga opozita, s’bashkëpunojmë me VV-në Kandidati për kryeministër nga radhët e PDK-së, Bedri Hamza edhe një herë ka përsëritur vendimin e kësaj partie për të mos bërë koalicion me partinë në pushtet. Ai thotë se më parë bëhet qeveria me opozitë, sesa me Lëvizjen Vetëvendosje. “Dallimi konceptual, politik, programor, edhe përtej numrave, do të thotë se janë arsyet kryesore se…