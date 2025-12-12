Hamza prezanton këngën e fushatës “We Rise Together”, të gjeneruar nga Inteligjenca Artificiale

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka publikuar sot këngën zyrtare të fushatës së PDK-së, të titulluar “We Rise Together”, një projekt krejtësisht inovativ që manifeston përdorimin e të Inteligjencës Artificiale në krijimin e një materiali zyrtar elektoral në Kosovë. Hamza ndër tjera ka thënë se kënga përfaqëson frymën e fushatës: bashkim, energji…

12/12/2025 19:36

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka publikuar sot këngën zyrtare të fushatës së PDK-së, të titulluar “We Rise Together”, një projekt krejtësisht inovativ që manifeston përdorimin e të Inteligjencës Artificiale në krijimin e një materiali zyrtar elektoral në Kosovë.

Hamza ndër tjera ka thënë se kënga përfaqëson frymën e fushatës: bashkim, energji dhe ecje përpara, në përputhje të plotë me sloganin “Bashkë. Përpara.”

Kryetari i PDK-së e shoqëroi publikimin me këtë mesazh:

“‘We Rise Together” është kënga jonë e fushatës. Sepse po, ne ngrihemi bashkë dhe vetëm së bashku ecim përpara. Kjo këngë është gjeneruar me Inteligjencë Artificiale, si dëshmi e vizionit dhe përkushtimit tonë për ta përqafuar inovacionin dhe të ardhmen e Kosovës. Ju ftoj ta dëgjoni, ta shpërndani dhe ta përfshini në materialet tuaja digjitale! Bashkë. Përpara. #PDK130”, ka shkruar Hamza.

