Hamza prezanton kandidatin për deputet nga lista e PDK-së: Profesorin Muzafer Shala, ish- ministër i Inovacionit
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka prezantuar një prej kandidatëve për deputet nga lista e PDK-së.
Hamza prezantoi, profesorin Muzafer Shalën, që siç tha ai është një profesionistë i jashtëzakonshëm me mbi 20 vite përvojë akademike dhe institucionale, përfshirë këtu edhe shërbimin si ministër i Inovacionit.
“Ai ka doktoruar në University of Kent dhe ligjëron në RIT Kosovo. Si themelues i British Gymnasium of Technology dhe kontribuues i rëndësishëm në zhvillimin digjital të Kosovës, ai përfaqëson vizion dhe profesionalizëm”,deklaroi Hamza.
Hamza deklaroi se me profesionistë të përkushtuar, e ardhmja është premtuese./Lajmi.net/