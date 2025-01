Hamza premton në Pejë përfundimin e autostradës Prishtinë-Pejë

Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, ka mbajtur sonte një tubim me qytetarët e Pejës.

Hamza ka thënë se Peja është qytet i intelektualëve, dëshmorëve dhe kampioneve e kampionëve.

“Jeni prej tatimpaguesve më të mëdhenj në Kosovë, ende nuk është përfunduar rruga. Paratë kanë qenë të siguruara, rruga Pejë-Prishtinë nuk është përfunduar. Ne do ta përfundojmë këtë rrugë. Do ta modernizojmë hekurudhën Pejë – Fushë Kosovë dhe atë Prizren – Klinë – Fushë-Kosovë dhe do t’i elektrifikojmë hekurudhat. Do ta përmirësojmë rrjetin hekurudhor në krejt Kosovën.

Sot vizitova Rugovën, është shumë e bukur. Sigurisht që shteti duhet ta kryejë pjesën e vet të punës. Ka nevojë për investime. Këtë punë duhet ta bëjë qeveria. Të krijojë kushte që të zhvillohet Rugova, të zhvillohet turizmi agrar, malor dhe do të përfundohet projekti i Boreas. Unë do i qëndroj prapa kësaj”, ka thënë Hamza.

Kandidati i PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza, ka thënë se Peja ka shumë çfarë të fitojë nga programi i tij për qeverisjen e ardhshme.