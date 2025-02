Hamza për vdekjen e Qerkinit: Baca Bajram ishte shpresë e familjeve që humbën të dashurit e tyre në luftë

Kandidati për kryeministër nga radhët e PDK-së, Bedri Hamza ka shprehur ngushëllimet e tij me rastin e vdekjes së Bajram Qerkinit, kryetarit të Shoqatës “Zëri i Prindërve” i cili nuk reshti kurrë së kërkuari përgjigje për të pagjeturit.

Hamza thotë se as Qerkinin, e as ata që nuk u gjetën që 25 vjet, nuk do t’i harrojnë kurrë, dhe kurrë nuk do të ndalen së kërkuari drejtësi për ta.

“E gjithë Kosova është e pikëlluar me vdekjen e njërit prej njerëzve më të mirë të saj. Baca Bajram ishte vërtet zë dhe shpresë i të gjitha familjeve që humbën më të dashurit e tyre gjatë luftës në Kosovë. As bacën Bajram dhe as ata që nuk po mund t’i gjejmë që 25 vjet, të cilët ai i kishte mision jetësor, kurrë nuk do t’i harrojmë dhe kurrë nuk do të ndalemi së kërkuari drejtësi për ta! Prehu në paqe, baca Bajram!”, ka shkruar Hamza në facebook.