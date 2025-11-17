Hamza për Lladrovcin: Jemi të hapur t’i bisedojmë të gjitha çështjet
Kryetari i ri i PDK-së, Bedri Hamza në konferencën pas konventës foli edhe për çështjen e Ramiz Lladrovcit, duke thënë se janë të hapur t’i bisedojmë të gjitha çështjet.
Ai u shpreh se ka gjithmonë mundësi për t’u kaluar hatërmbetjet e momentit.
“Sa i pëketë çështjes së z.Lladrovci, ne jemi të hapur t’i bisedojmë të gjitha çështjet. Normalisht që ne kemi interes që të gjithë ata që kanë qenë, çfarëdo faze të historisë të zhvillimit dhe ecjes së PDK-së, me qenë brenda Partisë Demokratike të Kosovës dhe të vazhdojmë kontributin”.
“Hatërmbetjet e momentit, hatërmbetjet e caktuara gjithmonë ka rrugë dhe mundësi për t’i kaluar dhe unë do t’i dëgjojë të gjithë me kujdes, me seriozitet dhe me sinqeritet”, u shpreh ai.