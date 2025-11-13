Hamza pas kandidimit për kryetar të partisë: PDK e ka forcën për t’u rikthyer si partia kryesore në vend

Bedri Hamza, kandidati për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka deklaruar se synon ta rikthejë partinë e tij si subjektin kryesor politik në vend. Ai ka theksuar se PDK-ja ka punuar gjithmonë në të mirën e shtetit, që nga koha e luftës deri në ditët e sotme. “Unë besoj se PDK-ja ka forcën…

Lajme

13/11/2025 18:37

Bedri Hamza, kandidati për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka deklaruar se synon ta rikthejë partinë e tij si subjektin kryesor politik në vend.

Ai ka theksuar se PDK-ja ka punuar gjithmonë në të mirën e shtetit, që nga koha e luftës deri në ditët e sotme.

“Unë besoj se PDK-ja ka forcën për t’u unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend”, ka thënë Hamza.

“Nga lufta për liri, deri te shtetndërtimi, demokratizimi dhe integrimi, PDK-ja ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës”, ka shtuar ai në një postim në Facebook.

Sot, Hamza ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të partisë, duke falënderuar ish-kryetarët e PDK-së për kontributin e tyre, përfshirë edhe Memli Krasniqin, i cili dha dorëheqje dje.

Konventa e PDK-së për zgjedhjen e kryetarit të ri do të mbahet të hënën.

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

Zemaj kritikon qeverinë: Mungesa e ilaçeve dhe materialeve ka emër dhe...

Lajme të fundit

Formacioni i Shqipërisë kundër Andorrës: Rey Manaj titullar,...

Zemaj kritikon qeverinë: Mungesa e ilaçeve dhe materialeve...

Hysen Hundozi mohon bastisjen në RTK: Policia nuk...

Osmani priti gjeneralë dhe oficerë nga 16 shtete...