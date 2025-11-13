Hamza pas kandidimit për kryetar të partisë: PDK e ka forcën për t’u rikthyer si partia kryesore në vend
Bedri Hamza, kandidati për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka deklaruar se synon ta rikthejë partinë e tij si subjektin kryesor politik në vend. Ai ka theksuar se PDK-ja ka punuar gjithmonë në të mirën e shtetit, që nga koha e luftës deri në ditët e sotme. “Unë besoj se PDK-ja ka forcën…
Lajme
Bedri Hamza, kandidati për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka deklaruar se synon ta rikthejë partinë e tij si subjektin kryesor politik në vend.
Ai ka theksuar se PDK-ja ka punuar gjithmonë në të mirën e shtetit, që nga koha e luftës deri në ditët e sotme.
“Unë besoj se PDK-ja ka forcën për t’u unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend”, ka thënë Hamza.
“Nga lufta për liri, deri te shtetndërtimi, demokratizimi dhe integrimi, PDK-ja ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës”, ka shtuar ai në një postim në Facebook.
Sot, Hamza ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të partisë, duke falënderuar ish-kryetarët e PDK-së për kontributin e tyre, përfshirë edhe Memli Krasniqin, i cili dha dorëheqje dje.
Konventa e PDK-së për zgjedhjen e kryetarit të ri do të mbahet të hënën.