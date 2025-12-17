Hamza nesër vazhdon fushatën në Prishtinë, prezanton kandidatët e PDK-së për deputetë në shkollën “Dardania”
Pas hapjes së madhe të fushatës zgjedhore sot në Prizren, kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, nesër do të vazhdojë aktivitetet elektorale në Prishtinë.
Hamza do të prezantojë kandidatët e PDK-së për deputetë në një takim me qytetarët që do të mbahet në shkollën fillore “Dardania”, në lagjen Dardania. Tubimi është paralajmëruar të fillojë në orën 20:30, raporton lajmi.net
Me numrin 130, PDK dhe kandidati i saj për kryeministër, Bedri Hamza, synojnë fitoren në zgjedhje dhe marrjen e pozitës së kryeministrit të Kosovës.
Takimi në Prishtinë pritet të shërbejë si vazhdim i prezantimit të programit dhe ekipit me të cilin PDK synon qeverisjen e ardhshme./Lajmi.net/